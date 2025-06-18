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13:05, 18 июня 2025Культура

Том Круз получит почетный «Оскар»

Американский актер Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский актер Том Круз получит почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об говорится на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех», — сказала президент Академии Джанет Янг. Также отмечается, что артист помог киноиндустрии США пережить сложное время в период пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата». На съемках новой части культовой кинофраншизы артист спрыгивал с вертолета с парашютом, который был пропитан зажигательной смесью и позже воспламенялся. Затем он избавлялся от горящего парашюта, открывал запасной и приземлялся.

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