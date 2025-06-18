Американский актер Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Американский актер Том Круз получит почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об говорится на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех», — сказала президент Академии Джанет Янг. Также отмечается, что артист помог киноиндустрии США пережить сложное время в период пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата». На съемках новой части культовой кинофраншизы артист спрыгивал с вертолета с парашютом, который был пропитан зажигательной смесью и позже воспламенялся. Затем он избавлялся от горящего парашюта, открывал запасной и приземлялся.