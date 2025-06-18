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19:40, 18 июня 2025Мир

Трамп превратился из жертвы в охотника

Трамп: Раньше на меня охотились, а теперь я сам стал охотником
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент США Дональд Трамп, проводя сравнение между своим первым и вторым президентскими сроками, заявил, что раньше на него охотились, а теперь он сам стал охотником. Кадры его беседы с журналистами у Белого дома публикует телеканал Fox News.

«Во время первого срока вы, ребята, преследовали меня, и мне нужно было сосредоточиться. Тогда за мной охотились. А теперь я сам стал охотником. Это большая разница», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают с «последним ультиматумом» Ирану, а терпение Вашингтона на исходе. Он выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Американский лидер также отметил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану.

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