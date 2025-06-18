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22:39, 18 июня 2025Мир

Трамп раскрыл свое видение «полной победы» в иранском вопросе

Трамп: Отсутствие ядерного оружия у Ирана будет полной победой для США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон не хочет прекращения огня между Израилем и Ираном, потому что ищет решение по ядерному вопросу, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами. Трансляцию вел C-SPAN.

Он подчеркнул, что страна желает «полной победы», которая будет заключаться в отсутствии ядерного оружия у Ирана. При этом политик уточнил, что США не хотели бы воевать, но если позволить Тегерану иметь такое вооружение, то «весь мир взорвется».

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

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