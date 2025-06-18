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22:47, 18 июня 2025Мир

Трамп высказался об уничтожении ядерного объекта в Иране

Трамп не рассматривает уничтожение центра в Фордо условием для сделки с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, это просто то, о чем говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю», — отметил он.

По словам главы Белого дома, сделку по иранскому атому сейчас заключить «сложнее, чем было раньше».

Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы не сможет уничтожить завод своими силами.

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