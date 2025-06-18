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10:53, 18 июня 2025Экономика

ЦБ призвали пересмотреть цель по инфляции

Глава «Эксперт РА» Чекурова: ЦБ следует поднять цель по инфляции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Руководству Центробанка (ЦБ) следует пересмотреть цель по инфляции, нынешний таргет в 4 процента перестал соответствовать вызовам времени. Такое мнение высказала генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит РИА Новости.

Текущий таргет по инфляции был установлен в 2014 году совсем при других экономических и политических реалиях, отметила она. С учетом актуальных условий целесообразным стало бы повышение планки. Схожим образом недавно поступил регулятор Казахстана, напомнила Чекурова. Руководство местного ЦБ подняло цель по инфляции до пяти процентов.

Банку России следовало бы учитывать подобные кейсы и поменять свой взгляд по этому вопросу, считает глава рейтингового агентства. Нынешняя планка перестала быть актуальной с учетом роста транзакционных и логистических издержек отечественных предприятий. «Нам тоже следует изучить вопрос корректировки таргета после 12 лет фиксации на нынешнем уровне», — резюмировала Чекурова.

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Ранее со схожим призывом к регулятору выступил глава Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Он отметил, что с учетом изменившихся обстоятельств следует поднять цель по инфляции в России с нынешних 4 до 7 процентов.

Подобная мера, считает Белоусов, помогла бы перейти к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики в более сжатые сроки. В самом ЦБ придерживаются противоположной точки зрения по поводу возможного изменения таргета по инфляции. В регуляторе неоднократно отмечали, если и изменят цель по инфляции, то только в сторону снижения. Достичь целевого 4-процнетного роста потребительских цен в стране, согласно прогнозу регулятора, удастся не раньше 2026 года.

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