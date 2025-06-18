Украина продолжила попытки нанести удары по территории России

Минобороны: Силы ПВО сбили 14 дронов над Курской и Орловской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки нанести удары по регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего над двумя регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 летательных аппаратов. Попытки атак были предприняты в период с 9:30 до 11:00 по московскому времени.

Над Курской областью, как сообщается, сбили 12 летательных аппаратов, еще два дрона перехватили над Орловской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на среду, 18 июня, интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась — она снизилась по сравнению с прошедшей ночью в три раза. Силы ПВО сбили 48 летательных аппаратов над Курской, Орловской, Брянской, Белгородской, Тульской, Калужской и Липецкой областями, а также над Московским регионом.