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12:03, 18 июня 2025Россия

Украина продолжила попытки нанести удары по территории России

Минобороны: Силы ПВО сбили 14 дронов над Курской и Орловской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки нанести удары по регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего над двумя регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 летательных аппаратов. Попытки атак были предприняты в период с 9:30 до 11:00 по московскому времени.

Над Курской областью, как сообщается, сбили 12 летательных аппаратов, еще два дрона перехватили над Орловской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на среду, 18 июня, интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась — она снизилась по сравнению с прошедшей ночью в три раза. Силы ПВО сбили 48 летательных аппаратов над Курской, Орловской, Брянской, Белгородской, Тульской, Калужской и Липецкой областями, а также над Московским регионом.

ЖЗЛ
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