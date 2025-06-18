Украинскому футболисту «Челси» предъявили обвинения за допинг

Украинскому футболисту «Челси» Мудрику предъявили обвинения за допинг

Полузащитнику сборной Украины и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, футболисту может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Отмечается, что дело находится в процессе рассмотрения.

17 декабря 2024 года стало известно, что в крови 24-летнего игрока «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Утверждалось, что Мудрику сделали инъекцию стволовых клеток коровы, которые могли содержать мельдоний.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В прошлом сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.