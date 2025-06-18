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00:21, 18 июня 2025Интернет и СМИ

В Иране предупредили о запоминающемся для всего мира сюрпризе

Иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который мир запомнит на века
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sina Drakhshani / Unsplash

Иранское государственное телевидение заявило, что мир ждет запоминающийся сюрприз. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика страны».

«Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар Вашингтона по Ирану. При этом среди ближайших советников американского лидера нет полного согласия по этому вопросу. После этого The New York Times написала, что Тегеран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если США присоединятся к военной операции против Ирана.

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