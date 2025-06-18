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17:35, 18 июня 2025Силовые структуры

В МВД России раскрыли способ вербовки детей через компьютерные игры

Замглавы СД МВД РФ Филиппов: Мошенники вербуют детей через компьютерные игры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Boophuket / Shutterstock / Fotodom

В МВД России раскрыли способ вербовки детей мошенниками, которые используют для своих преступных целей компьютерные игры. Об этом сообщил замглавы Следственного департамента ведомства Данил Филиппов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, сложилась серьезная ситуация. Детей вовлекают в преступные схемы, когда они сидят в гаджетах. Мошенники находят их в компьютерных играх, вербуют и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с Пушкинской карты.

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