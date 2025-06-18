В России отреагировали на возможную встречу спецпосланника Трампа с Лукашенко

Депутат Чепа: США хотят узнать позицию Белоруссии по украинскому конфликту

Специальный посланник США Кит Келлог хочет встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для того, чтобы узнать его видение украинского конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Россия полностью доверяет Лукашенко и надеется на его мудрость.

«Политика очень многогранна, и естественно, что американцы хотя прояснить для себя позицию Белоруссии по украинскому конфликту. Они должны знать позиции всех стран и сторон. Так, к примеру, мы знаем, что США до последнего вели переговоры с Ираном, консультировались с арабским миром. Это дипломатия, так что не надо пугаться встречи Келлога и Лукашенко. Тем более, что мы знаем мудрость главы Белоруссии», — сказал Чепа.

Политик также призвал не связывать приостановку переговоров России и США по нормализации дипломатических отношений с визитом Келлога в Белоруссию. Он подчеркнул, что это не указывает на разрыв отношений и прекращение попыток.

«Американцы действительно отложили очередной раунд переговоров, которые предназначаются для налаживания дипломатических отношений. Причины такого решения непонятны, но это все не указывает на прекращение переговоров. Это именно пауза. Мы не знаем, почему она произошла: может, кто-то заболел, может, люди сейчас заняты другими задачами. Но не стоит искать здесь какие-то подозрительные моменты, в том числе, в контексте встречи Келлога и Лукашенко. Мы доверяем Александру Григорьевичу», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Келлог запланировал посетить Белоруссию и встретиться с Лукашенко в ближайшие несколько дней. Его цель — придать импульс переговорам России и Украины.

