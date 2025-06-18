Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 18 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на возможную встречу спецпосланника Трампа с Лукашенко

Депутат Чепа: США хотят узнать позицию Белоруссии по украинскому конфликту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Специальный посланник США Кит Келлог хочет встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для того, чтобы узнать его видение украинского конфликта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что Россия полностью доверяет Лукашенко и надеется на его мудрость.

«Политика очень многогранна, и естественно, что американцы хотя прояснить для себя позицию Белоруссии по украинскому конфликту. Они должны знать позиции всех стран и сторон. Так, к примеру, мы знаем, что США до последнего вели переговоры с Ираном, консультировались с арабским миром. Это дипломатия, так что не надо пугаться встречи Келлога и Лукашенко. Тем более, что мы знаем мудрость главы Белоруссии», — сказал Чепа.

Политик также призвал не связывать приостановку переговоров России и США по нормализации дипломатических отношений с визитом Келлога в Белоруссию. Он подчеркнул, что это не указывает на разрыв отношений и прекращение попыток.

«Американцы действительно отложили очередной раунд переговоров, которые предназначаются для налаживания дипломатических отношений. Причины такого решения непонятны, но это все не указывает на прекращение переговоров. Это именно пауза. Мы не знаем, почему она произошла: может, кто-то заболел, может, люди сейчас заняты другими задачами. Но не стоит искать здесь какие-то подозрительные моменты, в том числе, в контексте встречи Келлога и Лукашенко. Мы доверяем Александру Григорьевичу», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Келлог запланировал посетить Белоруссию и встретиться с Лукашенко в ближайшие несколько дней. Его цель — придать импульс переговорам России и Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай отправил в Иран загадочные самолеты. Они исчезают с радаров по мере приближения к стране

    Орешкин предложил перестать считать G7 центром глобального роста

    Человеческий череп и кости достали из-под земли у российской школы

    В России отреагировали на слова Макрона о новых беспрецедентных санкциях Евросоюза

    Ушедшим из России компаниям поставили жесткие условия возвращения

    В Госдуме раскритиковали идею не пускать в школы плохо говорящих по-русски детей мигрантов

    Названо число удаленных с ЕГЭ российских школьников

    Военный высказался о разнице российской и израильской систем ПВО

    Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России. Для этого он дождался отъезда президента США

    Стало известно о состоянии пострадавших при подрыве моста в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости