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19:35, 18 июня 2025Силовые структуры

В России предложили отрегулировать работу курьеров

Замглавы СД МВД РФ Филиппов: Работу курьеров нужно законодательно отрегулировать
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Деятельность курьеров, которые находят подработку по объявлениям в мессенджерах, необходимо отрегулировать на законодательном уровне. С таким предложением выступил замглавы следственного департамента (СД) МВД России Данил Филиппов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, следователи в ходе раскрытия преступлений выявили отсутствие какого-либо регулирования в Telegram-каналах частных объявлений о предоставлении работы. Вследствие чего серые курьеры забирают у потерпевших деньги, несут их куда-то, пояснил он, добавив, что такие каналы не модерируются.

При этом Филиппов указал, что речь не идет о курьерах, которые занимаются доставкой, хотя и их активность следует проверить в плане законодательного регулирования. Впрочем, Филиппов не говорит о некой уголовной ответственности.

Филиппов также рассказал о вербовке детей мошенниками, которые используют для своих преступных целей компьютерные игры.

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