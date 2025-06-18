Le Monde: Более 350 военных ВСУ используют нацистскую символику

Более 350 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют нацистскую символику. К таким выводам пришли журналисты издания Le Monde, которые нашли сторонников неонацистов благодаря мониторингу соцсетей.

«Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС... Подразделение видеорасследований Le Monde обнаружило несколько сотен таких атрибутов украинских солдат в социальных сетях. 200 из 350 замеченных военных — члены 3-й штурмовой бригады, одного из флагманских подразделений украинской армии», — говорится в материале.

По данным издания, большинство из этих солдат ВСУ в разное время проходили обучение во Франции и других странах Европы. В частности, многие из тех, кто прибыл в 2023 году в департамент Крез, не скрывали своих взглядов. У одного из них на виске была татуировка с символикой СС, другой — сфотографировался с нацистским флагом на фоне Эйфелевой башни.

Ранее стало известно, что ВСУ прекратили попытки масштабных контратак из-за продвижения российских войск на ряде направлений. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, украинские военные располагают средствами для локальных операций, но о широкомасштабном контрнаступлении даже не идет речи.