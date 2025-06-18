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12:29, 18 июня 2025Забота о себе

Ведущим здоровый образ жизни людям назвали три причины высокого холестерина

Врач Абельян предупредил о высоком холестерине из-за интервального голодания
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Хосе Абельян предупредил, что у людей, ведущих здоровый образ жизни, тоже может быть повышен уровень холестерина в крови. Три причины, по которым это происходит, он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Абельян, одной из самых распространенных причин является переход на низкоуглеводную диету. Также холестерин у здоровых людей может повышаться из-за интервального голодания, отметил он. Кроме того, по словам врача, с данной проблемой могут столкнуться люди, которые находятся в состоянии хронического стресса.

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При этом медик подчеркнул, что во всех трех случаях высокий уровень холестерина не представляет опасности для сердечно-сосудистой системы. При интерпретации результатов анализов всегда необходимо учитывать контекст, заключил специалист.

Ранее кардиолог Александра Лузина рассказала, почему среди молодежи участились заболевания сердца. По ее словам, причиной является современный образ жизни.

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