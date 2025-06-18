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18:06, 18 июня 2025Интернет и СМИ

VK и Т2 займутся развитием ИИ

VK и Т2 займутся развитием ИИ для маркетинга и аналитики
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский оператор мобильной связи и VK займутся развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для маркетинга и аналитики. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Так, компании будут совместно разрабатывать и внедрять передовые технологические решения с применением технологий больших данных, искусственного интеллекта, чат-ботов, цифровых ассистентов и других инструментов.

«В рамках сотрудничества компании планируют обмениваться опытом и экспертными знаниями, развивать собственные или создавать новые цифровые продукты, участвовать в совместных рекламных кампаниях», — сказано в пресс-релизе.

Заместитель вице-президента, коммерческий директор VK Ирина Алексеева отметила, что современные подходы к продвижению требуют высокотехнологических разработок, которые обеспечат персонализацию и результативность маркетинга.

«Уверена, что совместно с Т2 мы предоставим актуальный и востребованный инструментарий на основе больших данных и искусственного интеллекта, что позволит брендам максимизировать эффективность своих коммуникаций, а пользователям — получать релевантные и интересные предложения», — заключила она.

Ранее «VK Реклама» увеличила эффективность In-stream-рекламы за счет более заметных и конверсионных элементов.

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