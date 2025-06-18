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14:57, 18 июня 2025Мир

Военный обозреватель указал на ошибку России из-за «некоторых персонажей»

Пинчук: Ошибка России привела к упущенному союзу с Ираном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия допустила просчет, упустив момент для укрепления союзных связей с Ираном. Как заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, официальный статус стратегического партнера Тегеран получил только после израильских ударов, ратифицировав соглашение с Москвой уже постфактум.

Пинчук выразил мнение, что России следовало бы перенять не только разведывательные, но и политические методы Ирана, чтобы избежать схожих рисков. При этом главный вывод эксперта заключается в том, что внутренние стратегические решения важнее текущей внешней повестки.

Он также подчеркнул, что без окончательного решения украинского конфликта Москва не сможет занять лидирующую позицию на международной арене.

По словам обозревателя, до тех пор пока Москва не решит украинский вопрос окончательно, Россия будет отставать в политической гонке. Пинчук также критически оценил затягивание конфликта, которое, по его мнению, выгодно лишь «некоторым персонажам» для сохранения статус-кво.

Кроме того, эксперт добавил, что только победа в украинском конфликте даст России право диктовать свою волю в глобальной политике.

Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции. Посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад, в свою очередь, заявил, что Тегеран не согласится на это требование главы Белого дома.

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