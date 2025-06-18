Врач рассказала о подвохе мороженого

Диетолог Дианова: Мороженое без ЗМЖ увеличивает риск заболеваний печени

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова прокомментировала исследование американских ученых, которые нашли связь между высоким потреблением молочных продуктов и раком печени. О подвохе мороженого она побеседовала с изданием aif.ru.

Дианова объяснила, что мороженое без заменителей молочного жира (ЗМЖ) делают из натурального молока, сливок и сливочного масла. По ее словам, насыщенные жиры и трансжиры, которые содержатся в этих продуктах, действительно могут увеличивать риск заболеваний печени, если есть их часто.

Вместо него диетолог посоветовала выбирать мороженое с ЗМЖ. Она отметила, что в таком мороженом содержится меньше холестерина и вредных насыщенных жирных кислот, но зато больше полезных ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, в этом продукте сохраняется полезный белок.

«Полностью отказаться от мороженого сложно. Вместо этого нужно осознанно подходить к составлению рациона. Это поможет сохранить здоровье печени, не исключая мороженое полностью», — добавила диетолог.

Ранее детский эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина предостерегла некоторых от употребления черешни. Прежде всего она посоветовала с осторожностью есть эту ягоду при проблемах с желчным пузырем.