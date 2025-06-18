Замначальника российского СИЗО попал в СИЗО

Суд арестовал замначальника СИЗО Брянска за взятку в 30 тыс рублей от арестанта

Советский районный суд Брянска арестовал замначальника СИЗО-1, обвиняемого в получении взятки от арестанта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 19 мая 2024 года он получил через посредника 30 тысяч рублей за привилегии в СИЗО. В частности, замначальника обещал заключенному передачи продуктов питания сверх положенной нормы, возможность пользоваться телефоном, а также поместил его в одну камеру с соучастниками преступления.

Обвиняемого отправили в СИЗО до 11 августа, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.

Коррупционное преступление выявили оперативники ФСБ совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности ФСИН России.

Ранее сообщалось, что замначальника управления ФСИН Республики Удмуртия задержали из-за подарка в виде автомобиля стоимостью 2,7 миллиона рублей.