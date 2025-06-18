Женщина бросила семью ради воина из племени и раскрыла жуткую правду об их отношениях

Британка ушла к воину из племени масаи от мужа и детей и разочаровалась

Британка Шерил Томасгуд, бросившая семью ради воина из племени масаи, раскрыла жуткую правду об их браке. Об этом пишет Daily Mail.

В марте 1994 года Томасгуд приехала в Кению на отдых. Там в отеле она и познакомилась с Даниэлем Лекименчо, выступавшим перед туристами с традиционными танцами масаи. Он был младше ее на 10 лет. Вскоре пара начала отношения.

Томасгуд объяснила, что Лекименчо показался ей первым мужчиной в жизни, который слушал ее и не был одержим деньгами. Ради него она ушла от мужа и троих детей и осталась жить в Кении. Женщина вспомнила, что помогала мужчине охотиться и готовить, спала на козьей шкуре и питалась капустой и коровьей кровью.

В 1995 году пара сыграла свадьбу в традиционной одежде масаи в Великобритании. Они решили переехать, чтобы создать семью в более комфортных условиях. По словам Томасгуд, в этот момент их отношения и стали разваливаться.

Лекименчо, как рассказывает женщина, неожиданно начал беспокоиться о материальных вещах, тратил деньги на дизайнерскую одежду и мечтал о большом доме. «Я сомневалась, любит ли он меня, и чувствовала, что он просто использовал меня как талон на еду, чтобы сбежать от своей жизни в Кении», — призналась британка.

В конце концов в 1999 году супруги расстались. У них осталась дочь. Томасгуд называет ее единственным хорошим, что было в этих отношениях. Она заявила, что жалеет о совершенном поступке и никогда бы не вышла замуж за Лекименчо снова.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Несмотря на финансовые трудности, пара мечтает открыть магазин и даже родить ребенка.

