Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 18 июня 2025Забота о себе

Женщинам раскрыли простой способ оценить состояние здоровья в домашних условиях

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YURII MASLAK / Shutterstock / Fotodom

Врач Марта Санчес Дехеса заявила, что женщины могут с помощью одного простого способа оценить в домашних условиях состояние своего здоровья. Его она раскрыла в беседе c изданием Vanitatis.

Как отметила Дехеса, женщинам необходимо обратить внимание на выделения из влагалища. Они являются не только нормальными, но и необходимыми, так как защищают интимную зону, поддерживают ее чистоту и оптимальный уровень увлажнения, пояснила специалистка.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам медика, нормальные выделения из влагалища обычно выглядят прозрачными или молочно-белыми, не имеют резкого запаха, а их текстура варьируется от жидкой до слегка густой. Если же они стали желтоватого или зеленоватого цвета, у них появилась комковатая структура и сильный запах, то это говорит о проблемах со здоровьем, причем не только об инфекциях, но и о гормональном сбое.

В заключение Дехеса призвала в качестве профилактики использовать средства интимной гигиены, которые не нарушают естественный баланс микрофлоры влагалища, носить хлопчатобумажное нижнее белье, сбалансированно питаться, пить достаточно воды и заниматься исключительно безопасным сексом.

Ранее гинеколог Памела Никотра перечислила мужчинам ежедневные привычки для повышения фертильности. По ее словам, для этого важно регулярно заниматься физическими упражнениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦАХАЛ заявили о пусках ракет из Ирана

    Тигрица растерзала крокодила

    Женщинам раскрыли простой способ оценить состояние здоровья в домашних условиях

    Названы лучшие посредники в переговорах Израиля и Ирана

    Спецпосланник США захотел встретиться с Лукашенко

    Подмосковный аэропорт ограничил работу

    Выявлена устойчивая связь просмотра порнографии с депрессией

    В Австрии назвали визит Зеленского унижением для страны

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенном нижнем белье

    Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости