Злость на Макрона стала одной из причин досрочного отъезда Трампа с G7

FT: Трамп разозлился на посетившего Гренландию Макрона и уехал с G7 раньше

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился из-за посещения французским лидером Эмманюэлем Макроном Гренландии. Этот факт мог стать одной из причин, почему глава Белого дома досрочно уехал с самита G7 в Канаде, передает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники среди государств — участников «Большой семерки».

Другой аспект, который мог повлиять на решение президента США — он просто устал от участников G7, такое мнение приводит британский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Ранее Трамп высмеял Макрона за то, что тот неверно истолковал цель его досрочного возвращения с саммита G7 в Белый дом. Он подчеркнул, что президент Франции «намеренно или нет, но всегда все понимает неправильно».