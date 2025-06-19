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18:06, 19 июня 2025Россия

Бородатый мужчина в форме устроил взрыв в разрушенном курском селе и станцевал на видео

Россиянин в форме и бронежилете устроил взрыв в селе Крупец под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бородатый мужчина в форме и бронежилете устроил взрыв в разрушенном курском селе Крупец и станцевал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Суджа родная».

Судя по кадрам, россиянин использовал разрушенный и обгоревший частный дом в качестве декораций для клипа. На фоне слышны хлопки от взрывчатки, заложенной в доме, а над зданием поднимается дым.

«Просто представьте себе хозяина этого дома, который однажды увидит этот клип», — отметили авторы канала. Они также добавили, что жителям приграничных сел до сих пор запрещено посещать собственные дома. «Нам туда нельзя. А музыкантам, как выясняется, можно», — возмутились куряне.

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В свою очередь, канал «Суджа в Telegram» сообщил, что видео стало основанием для проверки.

Похожий случай произошел в Судже ранее — военнослужащий военной комендатуры устроил стрельбу из гранатомета по жилым домам, целясь в направлении храма. Кроме того, рэпер Аким Апачев исписал освобожденный город нецензурными надписями и также вызвал гнев местных жителей.

ЖЗЛ
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