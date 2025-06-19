БПЛА уничтожили в российском регионе

Оперштаб: БПЛА уничтожили в Шуйском районе Ивановской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили в Шуйском районе Ивановской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.

Представители оперативных служб отметили, что в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать.

На месте падения обломков дрона начали работу специалисты оперативных и экстренных служб, пояснили в оперштабе.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регионы России дронами-камикадзе «Чаклун-В».

В Минобороны рассказали, что в ночь на 19 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 81 беспилотник над 11 регионами России.