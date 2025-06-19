Эротическую мечту долгожительницы исполнили в честь ее 102-летия

В Великобритании женщина попросила на 102-й день рождения стриптизера

В Великобритании жительница дома престарелых Гвинет Гриффитс получила визит стриптизера в честь 102-го дня рождения. Об этом сообщает Wales Online.

Гвинет попросила исполнить ее эротическую мечту в рамках акции «Дерево желаний», которая проводилась в доме престарелых. Ей пошли на встречу, и полуголый мужчина действительно обслуживал долгожительницу на празднике. Менеджер дома престарелых призналась, что просьба Гвинет выделилась на фоне других пожеланий, но никого не удивила. Все сотрудники и жители учреждения уже привыкли к буйному нраву женщины. Ее даже прозвали кроликом Duracell из-за неудержимой энергии.

Сын Гвинет по имени Питер рассказал, что женщина не всегда была такой озорной и смелой. Он считает, что ее характер изменился из-за деменции, развившейся около семи лет назад. По его словам, раньше Гвинет была очень робкой. «Она не могла произнести даже слово "кровавый"», — вспоминает Питер.

В качестве примера неожиданной дерзости Гвинет мужчина привел историю с ее 100-го дня рождения. На юбилей король Великобритании прислал ей как долгожительнице письмо с поздравлениями. Получив его, женщина заявила, что ей все еще 45 лет, поэтому монарх может засунуть открытку себе между ягодиц.

Другим признаком деменции Питер называет воображаемого возлюбленного Гвинет — доктора Джона. Женщина убеждена, что это существующий в реальности полицейский-врач. Каждую неделю она снова и снова выходит за него замуж на фейковой свадьбе, которую для нее устраивают сотрудники дома престарелых.

За последние годы Гвинет пережила пять сердечных приступов и дважды излечивалась от COVID-19. Женщина связывает свою долгую жизнь с хорошими генами, однако Питер уверен, что секрет ее долголетия — виски.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Мэрион отпраздновала 105-й день рождения. Секретом своего долголетия она назвала доступную каждому вещь: умение радоваться жизни.

