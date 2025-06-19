Глава Дагестана высказался об отставке мэра Махачкалы

Глава Дагестана Меликов: Мэр Умавов много сделал для комфорта жителей Махачкалы

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов, который покидает свой пост, много сделал для комфорта и благополучия горожан. Об этом написал глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале, комментируя отставку руководителя города.

«Он держал на личном контроле многие чувствительные вопросы, брал ответственность, а не пытался "умыть руки", что немаловажно. Мэрия начала слышать горожан и своевременно реагировать на их сигналы», — считает глава региона России.

По его словам, Умавов провел большую работу по возвращению в муниципальную собственность участков и территорий, которые были незаконно оформлены. Кроме того, благодаря усилиям чиновника в систему ЖКХ включили единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения. Когда республика столкнулась с террористической угрозой, мэр проявил себя достойно и показал организаторские качества и собранность, а также принимал все необходимые меры для обеспечения безопасности, добавил Меликов.

Он поблагодарил подчиненного за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшем. Политик подчеркнул, что перед Махачкалой стоят новые задачи, которые требуют от будущего руководителя города других компетенций, новых подходов и свежих идей.

Об отставке Умавова стало известно в четверг, 19 июня. Его кресло может занять первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

Умавов руководил столицей Дагестана с мая 2023 года, до этого он занимал пост председателя комитета регионального парламента по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.