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12:22, 19 июня 2025Россия

Стало известно о возможной отставке мэра российского города

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов, возможно, сложит свои полномочия
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Юсуп Умавов

Юсуп Умавов. Кадр: Baku TV | RU / YouTube

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов, возможно, в ближайшее время сложит свои полномочия. О вероятности отставки стало известно Telegram-каналу «Спросите у Расула».

Источники российского издания отметили, что главу города на время может сменить первый заместитель Нариман Темуркаев.

Власти Дагестана пока эту информацию никак не комментировали.

Дополнение: в городской администрации ТАСС сообщили, что Умавов подает в отставку с поста мэра Махачкалы.

До этого сообщалось, что мэр Мурманска Юрий Сердечкин объявил об уходе в отставку. Он пояснил, что переходит на другое место работы.

В апреле Игорь Куцак, мэр города Курска, рассказал об уходе с должности. Такое решение он объяснил накопившимися семейными проблемами.

ЖЗЛ
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