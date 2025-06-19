Стало известно о возможной отставке мэра российского города

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов, возможно, сложит свои полномочия

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов, возможно, в ближайшее время сложит свои полномочия. О вероятности отставки стало известно Telegram-каналу «Спросите у Расула».

Источники российского издания отметили, что главу города на время может сменить первый заместитель Нариман Темуркаев.

Власти Дагестана пока эту информацию никак не комментировали.

Дополнение: в городской администрации ТАСС сообщили, что Умавов подает в отставку с поста мэра Махачкалы.

До этого сообщалось, что мэр Мурманска Юрий Сердечкин объявил об уходе в отставку. Он пояснил, что переходит на другое место работы.

В апреле Игорь Куцак, мэр города Курска, рассказал об уходе с должности. Такое решение он объяснил накопившимися семейными проблемами.