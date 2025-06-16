Мэр российского города сообщил об уходе в отставку

Мэр Мурманска Юрий Сердечкин сообщил, что уходит в отставку. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.
«Мой последний рабочий день — 1 июля. До этого времени я продолжу исполнять свои обязанности на посту главы Мурманска», — написал он.
Сердечкин пояснил, что его уход с поста градоначальника связан с переходом на другое место работы. При этом подробности о грядущей должности мэр не сообщил.
В апреле 2025 года Игорь Куцак, мэр города Курск, объявил об уходе с должности. Мэр объяснил решение накопившимися семейными проблемами. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, он пытался уговорить чиновника остаться на посту, однако у него не получилось.