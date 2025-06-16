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14:31, 16 июня 2025Россия

Мэр российского города сообщил об уходе в отставку

Мэр Мурманска Сердечкин сообщил об уходе в отставку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Мэр Мурманска Юрий Сердечкин сообщил, что уходит в отставку. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

«Мой последний рабочий день — 1 июля. До этого времени я продолжу исполнять свои обязанности на посту главы Мурманска», — написал он.

Сердечкин пояснил, что его уход с поста градоначальника связан с переходом на другое место работы. При этом подробности о грядущей должности мэр не сообщил.

В апреле 2025 года Игорь Куцак, мэр города Курск, объявил об уходе с должности. Мэр объяснил решение накопившимися семейными проблемами. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, он пытался уговорить чиновника остаться на посту, однако у него не получилось.

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