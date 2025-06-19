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13:51, 19 июня 2025Россия

Глава граничащего с Московской областью региона рассказал об атаке дрона

Глава Калужской области Шапша: Силами ПВО на территории региона уничтожен БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Жуковского района Калужской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об атаке рассказал в Telegram глава граничащего с Московской областью региона Владислав Шапша.

Как сообщил Шапша, на месте падения обломков работает оперативная группа. Он добавил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.

Известно, что в ночь на четверг, 19 июня, силы ПВО сбили 81 украинский дрон над 11 регионами России. Больше всего беспилотников — 19 — перехватили над Брянской областью.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что ночные массированные атаки БПЛА по регионам России используются ВСУ в качестве устрашения.

ЖЗЛ
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