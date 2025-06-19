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00:02, 20 июня 2025Спорт

Гол Месси со штрафного помог «Интер Майами» победить «Порту» на клубном чемпионате мира

Гол Месси со штрафного помог «Интер Майами» победить «Порту» на клубном ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Интер Майами» обыграл португальский «Порту» во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 июня, и завершилась со счетом 2:1 в пользу американского клуба. Победить ему помогли гол Лионеля Месси со штрафного и точный удар Теласко Сеговия. В составе «Порту» пенальти реализовал Самуэль Агехова.

«Интер Майами» набрал четыре очка и вместе с бразильским «Палмейрас» возглавляет группу А. В активе «Порту» одно очко, клуб находится на третьей строчке.

В первом матче на турнире «Интер Майами» играл с египетским «Аль-Ахли». Встреча завершилась со счетом 0:0.

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