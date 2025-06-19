В Херсоне рассказали, как молодые люди бегут с Украины, чтобы не воевать за ВСУ

Молодые люди бегут с Украины еще до достижения возраста 18 лет, чтобы не воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявила жительница Херсона, член пророссийского подполья в городе. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она и ее знакомые вывозят сыновей из страны. Как уточнила жительница города, «бегут даже с теми, кому 15-16 лет».

«Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл ... Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже все равно при какой власти», — добавила она.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.