Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:50, 19 июня 2025Бывший СССР

В Херсоне рассказали о бегстве молодежи с Украины

В Херсоне рассказали, как молодые люди бегут с Украины, чтобы не воевать за ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Молодые люди бегут с Украины еще до достижения возраста 18 лет, чтобы не воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявила жительница Херсона, член пророссийского подполья в городе. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она и ее знакомые вывозят сыновей из страны. Как уточнила жительница города, «бегут даже с теми, кому 15-16 лет».

«Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл ... Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже все равно при какой власти», — добавила она.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

    Стало известно о завышающих цены для солдат продавцах в зоне СВО

    В Херсоне рассказали о бегстве молодежи с Украины

    Путин оценил легитимность власти на Украине

    Стало известно о планах США нанести несколько ударов по ядерному объекту в Иране

    Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области

    В МИД Украины отвергли требование России уничтожить переданное Западом оружие

    Такер Карлсон извинился перед Трампом

    Путин дал совет Украине

    Учительница 45 раз занялась сексом с подростком в школе и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости