Хинштейн не исключил присутствие коррупционеров на ПМЭФ

Хинштейн не исключил, что на ПМЭФ ходят те, кого настигнет «богиня возмездия»

Врио главы Курской области Александр Хинштейн не исключил, что в коридорах и кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) ходят коррупционеры, которых настигнет «богиня возмездия». Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник выступил на сессии «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа — что первично для успеха?». Там он затронул тему коррупции и отметил, что в российском кино и других видах искусства образ коррупционера может подаваться обаятельно.

«Более того, я выскажу крамольную мысль, что они (коррупционеры — прим. «Ленты.ру») в принципе живут среди нас. Более того, я не исключаю, что в коридорах и кулуарах ПМЭФ сейчас ходят те люди, которых богиня возмездия Немезида в виде сотрудников уполномоченных на это структур обязательно настигнет», — сказал он.

Политик добавил, что никого не персонифицирует, а просто высказывает свое мнение.

Ранее Александр Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с коррупцией в Курской области. Он также заявил, что за полгода увидел то, что говорит о существовании серьезных проблем, касающихся высокого уровня коррупции. По словам чиновника, он увидел это и благодаря обращениям со стороны жителей.