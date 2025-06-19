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20:24, 19 июня 2025Россия

Хинштейн не исключил присутствие коррупционеров на ПМЭФ

Хинштейн не исключил, что на ПМЭФ ходят те, кого настигнет «богиня возмездия»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн не исключил, что в коридорах и кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) ходят коррупционеры, которых настигнет «богиня возмездия». Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник выступил на сессии «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа — что первично для успеха?». Там он затронул тему коррупции и отметил, что в российском кино и других видах искусства образ коррупционера может подаваться обаятельно.

«Более того, я выскажу крамольную мысль, что они (коррупционеры — прим. «Ленты.ру») в принципе живут среди нас. Более того, я не исключаю, что в коридорах и кулуарах ПМЭФ сейчас ходят те люди, которых богиня возмездия Немезида в виде сотрудников уполномоченных на это структур обязательно настигнет», — сказал он.

Политик добавил, что никого не персонифицирует, а просто высказывает свое мнение.

Ранее Александр Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с коррупцией в Курской области. Он также заявил, что за полгода увидел то, что говорит о существовании серьезных проблем, касающихся высокого уровня коррупции. По словам чиновника, он увидел это и благодаря обращениям со стороны жителей.

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