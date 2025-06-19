Иран ударил ракетой по зданию Тель-Авивской фондовой биржи

От удара Ирана по деловому кварталу Тель-Авива пострадало здание фондовой биржи

От удара иранской баллистической ракетой пострадало здание Тель-Авивской фондовой биржи и ряд других строений, находящихся в деловом квартале города. Об этом, публикуя кадры последствий атаки, сообщает Shot.

Также, передают журналисты, удар пришелся по штабу киберкомандования армии Израиля C4I и разведывательному центру в Гав-Яме.

Иранские СМИ с начала недели информируют об ударах по Израилю с использованием гиперзвуковых ракет, которые делают атаки более разрушительными. Их стали применять после того как 13 июня Тель-Авив начал операцию «Народ как лев», которую объясняют разработкой Тегераном ядерного оружия.

В частности, вчера и сегодня стало известно об атаке ЦАХАЛ на иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Израиль атаковал район тяжеловодного реактора Хондабе.