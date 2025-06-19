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08:12, 19 июня 2025Мир

В Иране сообщили об ударе Израиля в район тяжеловодного реактора

ISNA: Израиль атаковал район тяжеловодного реактора в иранском Хондабе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль атаковал район тяжеловодного реактора в иранском Хондабе, об этом сообщило агентство ISNA.

«Власти говорят, что на объекте заранее провели эвакуацию, никакой угрозы, с точки зрения утечек, нет», — говорится в публикации. Когда Израиль нанес удар, не уточняется.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана.

По информации телеканала CNN, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Израиль не сможет уничтожить ядерную программу Ирана без помощи Соединенных Штатов. В свою очередь глава Белого дома заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

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