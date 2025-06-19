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16:34, 19 июня 2025Культура

Канье Уэст лег в элитный рехаб

RadarOnline: Канье Уэст отправился в элитный рехаб с женой Бьянкой Цензори
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)
Канье Уэст и Бьянка Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст решил пройти курс реабилитации в элитной психиатрической клинике на Майорке. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам инсайдеров, 48-летний рэпер и его возлюбленная, австралийский дизайнер Бьянка Цензори, тайно зарегистрировались в рехабе, неделя в котором стоит 170 тысяч долларов (около 13,5 миллиона рублей). «Он тратит деньги и репутацию. Ему нужно доказать фанатам и корпоративным партнерам, которых он оставил, что он был не в себе», — заявил инсайдер.

Ранее Канье Уэст сменил имя на Йе Йе (Ye Ye).

В феврале артист разразился ошеломляющими постами в соцсети X (бывший Twitter). Рэпер написал более сотни твитов про нацизм и расизм. В частности, он назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру.

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