Канье Уэст лег в элитный рехаб

RadarOnline: Канье Уэст отправился в элитный рехаб с женой Бьянкой Цензори

Американский рэпер Канье Уэст решил пройти курс реабилитации в элитной психиатрической клинике на Майорке. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам инсайдеров, 48-летний рэпер и его возлюбленная, австралийский дизайнер Бьянка Цензори, тайно зарегистрировались в рехабе, неделя в котором стоит 170 тысяч долларов (около 13,5 миллиона рублей). «Он тратит деньги и репутацию. Ему нужно доказать фанатам и корпоративным партнерам, которых он оставил, что он был не в себе», — заявил инсайдер.

Ранее Канье Уэст сменил имя на Йе Йе (Ye Ye).

В феврале артист разразился ошеломляющими постами в соцсети X (бывший Twitter). Рэпер написал более сотни твитов про нацизм и расизм. В частности, он назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру.