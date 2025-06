Рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе

Американский рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе (Ye Ye). Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на документы.

Сообщается, что ранее в официальных документах музыкант был указан как Йе Уэст. Однако теперь его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, обозначают рэпера как Йе Йе.

В 2018 году Канье заявил, что отныне его зовут Йе, и выпустил альбом под таким же названием. Спустя три года он официально сменил имя.

В феврале Канье Уэст разразился ошеломляющими постами в соцсети X (бывший Twitter). Артист написал более сотни твитов про нацизм и расизм. В частности, он назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру.