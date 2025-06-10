Американский рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе (Ye Ye). Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на документы.
Сообщается, что ранее в официальных документах музыкант был указан как Йе Уэст. Однако теперь его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, обозначают рэпера как Йе Йе.
В 2018 году Канье заявил, что отныне его зовут Йе, и выпустил альбом под таким же названием. Спустя три года он официально сменил имя.
В феврале Канье Уэст разразился ошеломляющими постами в соцсети X (бывший Twitter). Артист написал более сотни твитов про нацизм и расизм. В частности, он назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру.