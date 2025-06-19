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18:58, 19 июня 2025Экономика

Россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Шувалов: До конца июня в России будут стоять аномальные холода
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

До конца июня в европейской части России будет стоять аномальная погода. Об этом «Аргументам и фактам» заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

С приходом циклона в центральных регионах страны установилась прохладная погода с температурой ниже климатической нормы. В среднем по области показатель составит плюс 15-20 градусов, что ниже нормы июня на 1,5-2 градуса. На пике похолодания отклонение от нормы составит 4-5 градусов. Такая обстановка, по прогнозам Шувалова, сохранится до конца июня. Несмотря на характеристику «аномальный», ничего сверхъестественного в этом синоптик не видит. По его наблюдениям, в предыдущие годы лето в Москве бывало еще холоднее.

Ранее россиянам рассказали, когда вернется летняя жара. Погода начнет налаживаться только к концу июня. Вплоть до следующего месяца осадки будут обильными, а температура будет держаться ниже нормы на 1-3 градуса.

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