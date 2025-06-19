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23:34, 19 июня 2025Бывший СССР

Мэр Харькова сообщил об атаке беспилотников на город

Мэр Харькова Терехов: Город атаковали беспилотники, звучат взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вечером в четверг, 19 июня, Харьков подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в городе прозвучали взрывы. По предварительным данным, они произошли в Киевском районе. Другие подробности пока неизвестны. Терехов призвал жителей соблюдать осторожность.

По информации украинских СМИ, взрывы также раздались в Сумах.

Ранее российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Херсону с применением ракет и беспилотников. Целью атаки были объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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