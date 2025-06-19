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09:44, 19 июня 2025Силовые структуры

Московский адвокат заплатил миллион за участие в ПМЭФ и оказался обманут

В Москве задержан продавший липовое участие в ПМЭФ адвокату за ₽1 млн бизнесмен
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержан 53-летний бизнесмен, продавший липовое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председателю адвокатской конторы за один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сейчас мужчина доставлен в отдел для разбирательств. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным канала, юрист обратился к полицейским после того, как не смог пройти на ПМЭФ. Он рассказал, что весной этого года задержанный взял у него миллион рублей и пообещал за эти деньги подать заявку на его участие в форуме. По словам адвоката, передача денег состоялась в собственном офисе.

Ранее «Лента.ру» опубликовала полную программу ПМЭФ в 2025 году.

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