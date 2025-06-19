Раскрыто имя обманувшего московского адвоката с билетом на ПМЭФ

«Фонтанка.ру»: Фальшивый билет на ПМЭФ адвокату продал глава ООО «Ситимаркет»

Начало событий в новости Московский адвокат заплатил миллион за участие в ПМЭФ и оказался обманут

Фальшивый билет на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председателю адвокатской конторы за один миллион рублей продал генеральный директор ООО «Ситимаркет». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Глава ООО «Ситимаркет» получил деньги от председателя адвокатской конторы в его офисе, расположенном в Большом Афанасьевском переулке.

Ранее сообщалось, что обманутый юрист обратился в полицию после того, как его не пустили на ПМЭФ. Он рассказал, что весной этого года задержанный взял у него миллион рублей и пообещал за эти деньги подать заявку на его участие в форуме.