Появились новые подробности о фальшивом билете на ПМЭФ за миллион рублей

Экс-глава франшизы «Крошки-картошки» Андрей Королев задержан по подозрению в продаже фальшивого билета на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за один миллион рублей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
По данным канала, Королев продал «проходку» на ПМЭФ председателю Московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры».
Ранее стало известно, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Утром 19 июня сообщалось, что обманутый юрист обратился в полицию после того, как его не пустили на ПМЭФ. Он рассказал, что весной этого года задержанный взял у него миллион рублей и пообещал за эти деньги подать заявку на его участие в форуме.