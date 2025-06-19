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12:30, 19 июня 2025Силовые структуры

Появились новые подробности о фальшивом билете на ПМЭФ за миллион рублей

Экс-глава франшизы «Крошки-картошки» Королев задержан за продажу билета на ПМЭФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыто имя обманувшего московского адвоката с билетом на ПМЭФ

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Экс-глава франшизы «Крошки-картошки» Андрей Королев задержан по подозрению в продаже фальшивого билета на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за один миллион рублей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, Королев продал «проходку» на ПМЭФ председателю Московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры».

Ранее стало известно, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Утром 19 июня сообщалось, что обманутый юрист обратился в полицию после того, как его не пустили на ПМЭФ. Он рассказал, что весной этого года задержанный взял у него миллион рублей и пообещал за эти деньги подать заявку на его участие в форуме.

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