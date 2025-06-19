Мужчина отравился тяжелыми металлами из-за старого термоса

Житель Тайваня использовал один и тот же термос десять лет и умер

Житель Тайваня отравился тяжелыми металлами из-за того, что много лет не менял старый термос и активно им пользовался. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина более десяти лет ежедневно пользовался одним и тем же термосом, несмотря на явные признаки коррозии. Врачи установили, что он заливал в него напитки с высокой кислотностью — кофе, чай и соки, — что ускорило процесс выделения токсинов.

Анализы выявили тяжелую интоксикацию, которая ослабила иммунную систему пациента. Несмотря на лечение, мужчина заболел тяжелой формой пневмонии менее чем через год после постановки диагноза. Спасти его не удалось. Медики предупреждают, что металлические термосы следует менять каждые два-три года и использовать только изделия из нержавеющей стали марки 304. В металлических емкостях также не рекомендуется подолгу держать газированные и кислые напитки.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина из Китая сломал бедренную кость из-за приступа кашля. Позже врачи выяснили, что перелом стал следствием хрупкости костей, спровоцированной любовью мужчины к сладким напиткам.