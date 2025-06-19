Над столицей российского региона сработала система ПВО

Врио губернатора Хинштейн: Над Курском сработала система ПВО, сбит БПЛА ВСУ

Над столицей Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как рассказал чиновник, при работе ПВО обломки упали на улицу и повредили ряд объектов.

«[Повреждены] три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчеты возгорание ликвидировали. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших!» — написал в блоге Хинштейн.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в уральском регионе России объявили опасность БПЛА.