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16:51, 19 июня 2025Наука и техника

Назван новый способ выявить рак задолго до симптомов

JACC Adv: Повышенные уровни hs-cTnT и NT-proBNP связаны с риском развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Сердечные маркеры могут предсказать не только риск инфаркта, но и будущую онкологию — даже у людей без признаков болезней сердца. Исследование UCLA Health показало, что небольшое повышение в крови двух биомаркеров — hs-cTnT и NT-proBNP — связано с увеличением риска развития рака, в том числе легких и кишечника. Результаты работы опубликованы в журнале JACC: Advances.

Оба маркера традиционно используют для оценки состояния сердца, но теперь они показали неожиданный потенциал как онкопредвестники. Участники исследования не имели ни сердечно-сосудистых, ни онкологических заболеваний на старте наблюдения, но спустя почти 18 лет у части из них развился рак — и это совпало с повышением концентрации сердечных белков в крови.

Связь оказалась особенно выраженной для колоректального рака: риск возрастал при повышении обоих маркеров. Для рака легких был значим NT-proBNP. Как считают авторы, эти маркеры могут отражать скрытые воспалительные или метаболические процессы, общие для сердца и онкогенеза.

Исследователи надеются, что эти данные помогут объединить подходы в профилактике рака и сердечно-сосудистых болезней. Если сердечные анализы смогут заранее указывать на повышенный онкориск, это откроет путь к более точному мониторингу и раннему вмешательству.

Ранее ученые перенастроили онкотерапию под болезнь Альцгеймера. Исследователи адаптировали технологию CAR-клеток, применяемую в лечении рака, для точечной доставки лекарств в мозг при нейродегенеративных заболеваниях. Новые клетки не уничтожают, а защищают нейроны, взаимодействуя с бета-амилоидом и тау-белком.

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