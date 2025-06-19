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14:32, 19 июня 2025Забота о себе

Назван простой и приятный способ изгнать с участка муравьев

Садовод Роусон: Муравьев с участка можно отпугнуть спреем с лавандой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Садовод Ханна Роусон назвала простой, нетоксичный и приятный способ изгнать муравьев с участка. Ее цитирует издание Mirror.

По словам Роусон, она не считает муравьев вредителями из-за их важной роли в экосистеме, однако признает, что они действительно могут досаждать дома и могут привлечь других вредителей — например, тлю. «Я рекомендую использовать сильно пахнущее масло лаванды или перечной мяты, чтобы отпугнуть их», — отметила садовод.

Роусон порекомендовала рецепт отпугивающего муравьев спрея. Для этого нужно добавить 10-15 капель масла лаванды или перечной мяты в кружку воды. Затем эту спесь нужно распылить в местах, откуда могут проникнуть муравьи: подоконников, дверных порогов и любых укромных уголков и щелей. Специалистка уточнила, что опрыскивать поверхности нужно каждые несколько дней, когда запах начинает ослабевать.

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