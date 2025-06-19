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17:43, 19 июня 2025Экономика

Названа дата начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Шапша: Автомобили Tenet на заводе Volkswagen в Калуге начнут выпускать летом
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Автомобили Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут выпускать летом. Дату начала производства машин назвал губернатор Калужской области Владислав Шапша, его слова приводит РИА Новости.

Производство автомобилей российского бренда, которые презентовали в феврале, по полному циклу начнется в ближайшие месяцы.

Ранее представители компании заявили, что основу ее модельного ряда будут в основном составлять машины класса SUV — от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D. Первый образец должны представить в течение месяца. До конца года на предприятии запустят сборку четырех моделей.

По данным СМИ, в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между «АГР Холдингом» и китайской государственной компанией Defetoo под российский бренд будут маскировать автомобили Chery. При этом российский производитель на двух других своих автомобильных заводах под Санкт-Петербургом уже выпускает популярные машины Hyundai и Kia, но под собственным брендом Solaris.

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