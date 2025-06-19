Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

Сексолог Мелани Эйххорн заявила, что существует большая разница между поколениями в их отношении к мастурбации. Ее слова приводит издание Maxima.

«Молодежь более открыта в вопросах мастурбации и сексуальности в целом. Для многих совершенно нормально говорить об этом, экспериментировать с секс-игрушками и мастурбировать с партнером», — объяснила специалист.

Старшее поколение, по ее словам, выросло в той среде, где данная тема являлась табуированной. Эти люди, конечно, тоже мастурбируют, но зачастую испытывают стыд и не говорят об этом с партнерами. Однако постепенно люди всех возрастов раскрепощаются, поскольку осознают, что имеют право на удовольствие без смущения, добавила спикер.

Ранее сексолог Милана Соколова раскрыла способы поддержать интерес к сексу в старости. По ее словам, важную роль в этом играет здоровый образ жизни.