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21:02, 19 июня 2025Забота о себе

Объяснена разница в мастурбации у молодых и пожилых людей

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ruslan Malysh / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Мелани Эйххорн заявила, что существует большая разница между поколениями в их отношении к мастурбации. Ее слова приводит издание Maxima.

«Молодежь более открыта в вопросах мастурбации и сексуальности в целом. Для многих совершенно нормально говорить об этом, экспериментировать с секс-игрушками и мастурбировать с партнером», — объяснила специалист.

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Старшее поколение, по ее словам, выросло в той среде, где данная тема являлась табуированной. Эти люди, конечно, тоже мастурбируют, но зачастую испытывают стыд и не говорят об этом с партнерами. Однако постепенно люди всех возрастов раскрепощаются, поскольку осознают, что имеют право на удовольствие без смущения, добавила спикер.

Ранее сексолог Милана Соколова раскрыла способы поддержать интерес к сексу в старости. По ее словам, важную роль в этом играет здоровый образ жизни.

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