Отец Анны Пересильд высказался об откровенных снимках актрисы

Режиссер Учитель назвал откровенные фото Анны Пересильд попыткой казаться старше

Отец актрисы Анны Пересильд режиссер Алексей Учитель высказался о «взрослых» фотосессиях своей дочери, которой сейчас 16 лет. Его слова передает Telegram-канал Super.

По словам творческого деятеля, звезда «Слова пацана» в какой-то момент просто захотела почувствовать себя взрослой.

«Любой подросток, любая девушка в 14, 15, 16 лет хотят казаться старше. Для меня главное, как она себя ощущает и чувствует, что внутри, а не внешне», — признался постановщик.

По словам Учителя, если юная артистка будет утверждать, что уже взрослая в свои 16 лет, то он будет готов спорить с ней об этом.

Ранее стало известно, что дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд отреагировала на слухи о беременности.