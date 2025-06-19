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12:34, 19 июня 2025Мир

Песков высказался о мире между Ираном и Израилем

Песков: Россия сейчас не видит перспектив мира между Ираном и Израилем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Россия на данном этапе не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта Ирана и Израиля, кризис между странами только разрастается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «Известия».

«Сейчас, к большому сожалению, мы не видим и не чувствуем почву для выхода этого конфликта в мирное русло. Все, что пока мы видим, — это обмен воинствующими заявлениями и ударами», — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает контакт с обеими сторонами конфликтами, а также «теперь уже и США» по данному вопросу.

Ранее Песков сообщил, что Иран не запрашивал военную помощь у России. Однако, по его словам, поддержка Москвы в адрес Тегерана при этом налицо. Пресс-секретарь добавил, что российский лидер Владимир Путин уверен в возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем.

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