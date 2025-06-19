Под Москвой около 200 школьников получили нулевой результат на ОГЭ из-за неверного файла

В Дубне школьники получили нулевой результат на ОГЭ из-за неверного файла

В подмосковной Дубне около 200 школьников получили нулевой результат на Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) из-за неверного включенного организаторами файла с изложением. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Экзамен по русскому языку прошел 9 июня. Дети из пяти учебных заведений выполняли тестирование в школе №7. После ученикам пришли результаты — все они получили ноль баллов за изложение.

В рамках проверки организаторы выяснили, что один из коллег включил выпускникам не тот вариант.

В Министерстве образования Московской области отметили, что инициировали служебное расследование. Предварительно, технический специалист включил детям аудиофайл, который предполагался для тестовой проверки оборудования.

Позже баллы согласились пересчитать в пользу учащихся.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что Единый государственный экзамен в 2026 году не будет отменен.