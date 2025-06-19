Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 19 июня 2025Россия

Под Москвой около 200 школьников получили нулевой результат на ОГЭ из-за неверного файла

В Дубне школьники получили нулевой результат на ОГЭ из-за неверного файла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В подмосковной Дубне около 200 школьников получили нулевой результат на Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) из-за неверного включенного организаторами файла с изложением. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Экзамен по русскому языку прошел 9 июня. Дети из пяти учебных заведений выполняли тестирование в школе №7. После ученикам пришли результаты — все они получили ноль баллов за изложение.

В рамках проверки организаторы выяснили, что один из коллег включил выпускникам не тот вариант.

В Министерстве образования Московской области отметили, что инициировали служебное расследование. Предварительно, технический специалист включил детям аудиофайл, который предполагался для тестовой проверки оборудования.

Позже баллы согласились пересчитать в пользу учащихся.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что Единый государственный экзамен в 2026 году не будет отменен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Назван топ-10 рейтинга «З0 до 30» в спорте

    В России назвали необходимые шаги для встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле высказались о помощи Ирану

    Россиянка сравнила орущего в самолете ребенка с червем и была пристыжена в сети

    Набиуллину попросили о любви

    Ударивший жениха ножом в сердце россиянин рассказал на видео о конфликте

    В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

    Белый порошок из Италии прислали в Россию под видом косметики

    В Раде установили новый антирекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости