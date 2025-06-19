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07:00, 19 июня 2025МирЭксклюзив

Полковник назвал выводы первых дней обострения конфликта Ирана и Израиля

Полковник Матвийчук: «Железный купол» не смог противостоять иранским ракетам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Оружие Ирана, как показал конфликт с Израилем, оказалось неожиданно высокотехнологичным, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что даже «Железный купол» не смог отразить удары иранских ракет.

«Из конфликта Израиля с Ираном следуют сразу несколько выводов. Во-первых, у Израиля не получился блицкриг. Он не учел (ПВО), а данные, полученные американской и британской разведками, как выяснилось, давали ложную картинку, — сказал Матвийчук. — Во-вторых, многие ракеты Ирана оказались заметно более высокотехнологичными, чем все думали. И даже "Железный купол" оказался дырявым».

Полковник обратил внимание на то, что ракеты Ирана смогли преодолеть даже такой казавшийся непробиваемым барьер как израильский «Железный купол». Кроме того, он отметил и то, что решение Израиля сделать ставку на авиацию оказалось достаточно неудачным — Иран ответил эффективнее, применив ракеты различного назначения.

«Здесь, конечно, сразу возникает вопрос, почему Иран не применил свою авиацию? Но, думаю, он просто спрятал ее на случай, если придется прибегнуть к ней в рамках сухопутных операций», — предположил Матвийчук.

Ранее стало известно, что у Израиля заканчиваются комплексы противоракетной обороны «Стрела». Отмечается, что это вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности.

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