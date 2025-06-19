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14:06, 19 июня 2025Экономика

Просел один из сегментов российского авторынка

«Автостат»: В мае россияне купили меньше полумиллиона подержанных легковушек
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В последний месяц весны 2025 года жители России купили 491 тысячу легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый показатель оказался на 3,7 процента ниже апрельских значений и на 4,3 процента — результатов мая 2024 года. Одной из причин такой динамики называют разницу в количестве рабочих дней: 18 майских против 22 апрельских. Впрочем, по итогам прошедших пяти месяцев данный сегмент автомобильного рынка продолжает расти. С января по май жители РФ купили 2,27 подержанной легковушки, или на 0,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае в России снизилась доля займов, выданных на приобретение подержанного автомобиля. В количественном выражении она составила 31 процент, а в денежном — 30 процентов. Средний размер такого кредита достиг 1,289 миллиона рублей. При этом почти на 70 процентов подскочила доля ссуд на покупку нового автомобиля. Всего же за последний месяц весны выдали 74,79 автокредита на 97,28 миллиарда рублей.

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